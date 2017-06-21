МЧС провело учения в орловской онкологической больнице

"Росконгресс" и Бразильско-Российская торговая палата подписали договор о сотрудничествеНовости партнеров 21 июня, 18:02
Матч с португальцами стал 100-м для Акинфеева за сборную РоссииСпорт 21 июня, 18:01
Лев: непредсказуемость сборной Чили ставит перед немецкой командой много вопросовСпорт 21 июня, 17:54
Индия становится постоянным участником ИННОПРОМНовости партнеров 21 июня, 17:49
Российский боксер Тищенко вышел в полуфинал чемпионата ЕвропыСпорт 21 июня, 17:46
Португальская боль: российские футбольные болельщики ждут разгрома чемпионов ЕвропыСпорт 21 июня, 17:45
Первые комплексы по сбору медицинских отходов откроются в Ростовской области в июлеНовости партнеров 21 июня, 17:43
Российский велогонщик Закарин не примет участие в "Тур де Франс"Спорт 21 июня, 17:40
МОК объявил о заключении спонсорского соглашения с компанией IntelСпорт 21 июня, 17:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Спасатели провели противопожарные учения в орловском онкологическом диспансере. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.
"В Орле в онкологическом диспансере в рамках Года гражданской обороны прошло тренировочное пожарно-тактическое учение. Особенность тушения пожаров на объектах с массовым пребыванием людей заключаются в том, чтобы слаженно и четко в условиях сильного задымления постараться без травматизма эвакуировать граждан, а также на большой территории определить очаг пожара и не дать ему распространиться", - рассказали в областном главке МЧС.
По замыслу учений, в результате короткого замыкания возник пожар на складе белья на втором этаже поликлиники диспансера. Огонь и дым моментально распространились по помещению, образовалось сильное задымление, возгорание достигло площади в 25 кв. метров. До прибытия пожарных администрация больницы эвакуировала людей.
С помощью автолестницы с кровли межкорпусного перехода были спасены оставшиеся в здании люди. Для обеспечения бесперебойной подачи воды автоцистерны были установлены на пожарные гидранты. Условный пожар был ликвидирован за 40 минут.