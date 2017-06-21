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МЧС провело учения в орловской онкологической больнице

Общество Безопасная жизнь
21 июня, 16:35 UTC+3

Спасатели ликвидировали условный пожар за 40 минут

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Спасатели провели противопожарные учения в орловском онкологическом диспансере. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.

"В Орле в онкологическом диспансере в рамках Года гражданской обороны прошло тренировочное пожарно-тактическое учение. Особенность тушения пожаров на объектах с массовым пребыванием людей заключаются в том, чтобы слаженно и четко в условиях сильного задымления постараться без травматизма эвакуировать граждан, а также на большой территории определить очаг пожара и не дать ему распространиться", - рассказали в областном главке МЧС.

По замыслу учений, в результате короткого замыкания возник пожар на складе белья на втором этаже поликлиники диспансера. Огонь и дым моментально распространились по помещению, образовалось сильное задымление, возгорание достигло площади в 25 кв. метров. До прибытия пожарных администрация больницы эвакуировала людей.

С помощью автолестницы с кровли межкорпусного перехода были спасены оставшиеся в здании люди. Для обеспечения бесперебойной подачи воды автоцистерны были установлены на пожарные гидранты. Условный пожар был ликвидирован за 40 минут. 

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