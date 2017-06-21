Спецборт МЧС доставил трех нуждающихся в медпомощи детей из Екатеринбурга в Москву

21 июня /ТАСС/. Трое нуждающихся в высококвалифицированной медицинской помощи детей доставлены спецбортом МЧС России из Екатеринбурга в Москву, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

"Самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России провел санитарно-авиационную эвакуацию троих детей, которые нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи, из Екатеринбурга в Москву", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он подчеркнул, что на протяжении всего полета пациентов сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ и психолог МЧС России.

"Летающий госпиталь МЧС России, совершающий санитарный рейс, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета", - отметил сотрудник пресс-службы.

В Москве дети будут доставлены для специализированного лечения в Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева.