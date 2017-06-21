Памятник погибшему при наводнении 2002 года спасателю открыт на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 21 июня. /ТАСС/. Памятник старшему лейтенанту поисково-спасательного отряда "Лидер" МЧС России, Глебу Борисовичу Каратыгину, погибшему при спасении людей во время паводка 2002 года, торжественно открыт в станице Барсуковская Кочубеевского района, сообщает пресс-служба ГКУ "Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края".

Памятник выполнен в виде глыбы природного камня на невысоком постаменте с памятной табличкой и портретом спасателя.

"Я был свидетелем того страшного наводнения. На этом месте, где сейчас находится монумент, ничего не было, всё смыло водой. Чтобы сохранить память о геройском подвиге спасателя, общими усилиями с ПЧ №42 и №21 МЧС России, местными жителями и спонсорами мы установили памятник Глебу Каратыгину", - поделился воспоминаниями житель станицы Закир Тынчеров.

Идея увековечить имя Глеба Каратыгина возникла у жителей станицы после того, как через год после подтопления в Барсуковскую приехала мать героя. Она искала место гибели сына, к которому местные жители на тот момент уже приносили цветы. Благодарные жители собрали его полную биографию, которая теперь хранится в архиве, а также назвали именем Каратыгина улицу в станице.

Как рассказал коллега Каратыгина - представитель центра "Лидер", водолазный специалист, полковник Ефим Белов, приехавший на открытие памятника из Москвы, в дни трагедии на усиление местных спасателей прибыли две оперативные группы из 294-го центра по проведению спасательных операций особого риска, в составе которых и был Глеб Каратыгин.

"Он начал службу ровно за год до несчастья. Наш сослуживец прибыл в станицу Барсуковская в июне 2002 года для эвакуации людей по воде. Но волей случая его лодку развернуло сильным течением, ударило о бетонные плиты, Глеб оказался за бортом и не выплыл. Прошло уже 15 лет, но мы продолжаем чтить память погибшего коллеги, посещаем его могилу, которая находится в городе Приозерск", - рассказал Белов.

Наводнение

Июньское наводнение 2002 года на юге России унесло жизни 93 человек, 47 из которых погибли в Ставропольском крае, 31 - в Краснодарском, десять в республике Карачаево-Черкесия, четыре - в Северной Осетии и один в Кабардино-Балкарии.

На Ставрополье вышедшая из берегов река Кубань пронеслась по станице Барсуковской водным потоком глубиной более трех метров, оставив без крова более 800 семей. В целом на Ставрополье стихия оставила без жилья более 3 тыс. семей, еще около 4 тыс. семей нуждались в субсидиях на восстановление домов собственными силами.