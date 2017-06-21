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МЧС: штормовое предупреждение из-за гроз и ливней объявлено в Крыму

Общество Безопасная жизнь
21 июня, 18:40 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня./ТАСС

Спасатели рекомендуют плотно закрыть окна и по возможности оставаться в квартире или на работе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня./ТАСС/. Штормовое предупреждение в связи с ожидающимися ливнями, грозами и градом объявлено в среду в Крыму. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

"Во второй половине ночи 21 июня и днем 22 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/ с. Объявлено штормовое предупреждение", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют плотно закрыть окна домов, держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, воздержатся от поездок по городу, оставаясь, по возможности, в квартире или на работе.

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