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МЧС: электроснабжение в Чагодощенском районе Вологодской области восстановлено

Общество Безопасная жизнь
22 июня, 18:29 UTC+3 ВОЛОГДА /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

В результате аварии без света остались около 2 тыс. жителей пяти населенных пунктов

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ВОЛОГДА, 22 июня. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Сотрудники аварийных служб восстановили электроснабжение в Чагодощенском районе Вологодской области, где в результате аварии без света остались около 2 тыс. жителей пяти населенных пунктов. Об этом сообщили ТАСС в четверг в региональном управлении МЧС.

"В результате без электроэнергии остались около 2 тыс. человек в поселке Сазоново, деревнях Белые Кресты, Паник, Чагода, Малашкино. На данный момент последствия аварии устранены, энергоснабжение полностью восстановлено", - рассказал ТАСС руководитель пресс-службы управления МЧС по Вологодской области Анатолий Сапожков. Он добавил, что причиной аварии стало сгоревшее разрядное устройство в одном из трансформаторов.

Ранее сообщалось, что на ЛЭП из-за сильного ветра упало дерево.

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