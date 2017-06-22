МЧС: электроснабжение в Чагодощенском районе Вологодской области восстановлено

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ВОЛОГДА, 22 июня. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Сотрудники аварийных служб восстановили электроснабжение в Чагодощенском районе Вологодской области, где в результате аварии без света остались около 2 тыс. жителей пяти населенных пунктов. Об этом сообщили ТАСС в четверг в региональном управлении МЧС.
"В результате без электроэнергии остались около 2 тыс. человек в поселке Сазоново, деревнях Белые Кресты, Паник, Чагода, Малашкино. На данный момент последствия аварии устранены, энергоснабжение полностью восстановлено", - рассказал ТАСС руководитель пресс-службы управления МЧС по Вологодской области Анатолий Сапожков. Он добавил, что причиной аварии стало сгоревшее разрядное устройство в одном из трансформаторов.
Ранее сообщалось, что на ЛЭП из-за сильного ветра упало дерево.