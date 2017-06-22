Около 30 сотрудников МЧС участвовали в ликвидации последствий взрыва газа на Ставрополье

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СТАВРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Тридцать сотрудников МЧС и 11 единиц техники привлекались к ликвидации последствий взрыва бытового газа в Минеральных Водах (Ставропольский край), в результате которого обрушился частный дом и пострадал один человек, сообщает в четверг пресс-служба краевого управления МЧС.
"Двадцать второго июня в 16:58 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях… поступило сообщение о том, что в результате взрыва бытового газа произошло обрушение частного домовладения. Возгорания нет", - уточняется в сообщении.
По данным МЧС, пострадавший госпитализирован в Минераловодскую ЦРБ (Центральную районную больницу).