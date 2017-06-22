Путин не против контроля МЧС за выплатой компенсаций пострадавшим от природных ЧП

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не против дать МЧС право контролировать деятельностью местных властей в части выплат компенсаций пострадавшим от природных ЧП. С таким предложением выступил глава МЧС Владимир Пучков на совещании главы государства с членами правительства.

"Не против, надо посмотреть с юристами, думаю в рамках ваших полномочий, связанных с преодолением последствий ЧП, наверное, это можно сделать", - сказал Путин.