Юные участники военно-исторического лагеря "Бородино-2017" встретились с сотрудниками МЧС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России приняли участие в открытии Всероссийского детско-юношеского военно-исторического лагеря "Бородино-2017". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Сотрудники МЧС России участвовали в открытии Всероссийского детско-юношеского военно-исторического лагеря "Бородино-2017", которое проходило на территории Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника. Первая встреча ребят именно с сотрудниками МЧС России не была случайностью, так как каждая смена в загородных и пришкольных лагерях по традиции начинается с проведения "Дней безопасности", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в гости к детям приехали инспекторы государственного пожарного надзора Можайского района и пожарные Московской областной противопожарно-спасательной службы.

В ходе профилактической беседы на противопожарную тематику сотрудники МЧС России напомнили ребятам порядок действий при возникновении пожара, а также правила поведения в лесу и недопущения шалости с огнем, на воде и отдыхе в период летних каникул. Спасатели также показали ребятам боевую одежду и снаряжение пожарных.

В работе лагеря принимают участие 1600 молодых граждан России в возрасте от 12 до 17 лет из 85 субъектов РФ, прошедших конкурсный отбор. Лагерь открыт с 19 июня по 11 августа.

"Несмотря на каникулы, школьники будут не только штудировать учебники, но и постигать азы военного искусства. Программа построена по пяти основным направлениям: проектное, военно-стратегическое, информационно-просветительское, социально-воспитательное, культурно-просветительское", - сказал представитель подмосковного главка МЧС.