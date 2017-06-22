Юные участники военно-исторического лагеря "Бородино-2017" встретились с сотрудниками МЧС

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России приняли участие в открытии Всероссийского детско-юношеского военно-исторического лагеря "Бородино-2017". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
"Сотрудники МЧС России участвовали в открытии Всероссийского детско-юношеского военно-исторического лагеря "Бородино-2017", которое проходило на территории Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника. Первая встреча ребят именно с сотрудниками МЧС России не была случайностью, так как каждая смена в загородных и пришкольных лагерях по традиции начинается с проведения "Дней безопасности", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в гости к детям приехали инспекторы государственного пожарного надзора Можайского района и пожарные Московской областной противопожарно-спасательной службы.
В ходе профилактической беседы на противопожарную тематику сотрудники МЧС России напомнили ребятам порядок действий при возникновении пожара, а также правила поведения в лесу и недопущения шалости с огнем, на воде и отдыхе в период летних каникул. Спасатели также показали ребятам боевую одежду и снаряжение пожарных.
В работе лагеря принимают участие 1600 молодых граждан России в возрасте от 12 до 17 лет из 85 субъектов РФ, прошедших конкурсный отбор. Лагерь открыт с 19 июня по 11 августа.
"Несмотря на каникулы, школьники будут не только штудировать учебники, но и постигать азы военного искусства. Программа построена по пяти основным направлениям: проектное, военно-стратегическое, информационно-просветительское, социально-воспитательное, культурно-просветительское", - сказал представитель подмосковного главка МЧС.