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Штормовое предупреждение из-за ливней и гроз объявлено в Крыму

Общество Безопасная жизнь
23 июня, 13:27 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня./ТАСС

Порывы ветра достигнут 20-25 м/с

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня./ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с прогнозируемыми в субботу грозами, градом и шквалистым ветром, сообщает региональный главк МЧС.

"Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает: 24 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют плотно закрывать окна, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи.

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