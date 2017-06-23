Эвакуированного из зоны паводка в Омской области больного ребенка скоро выпишут домой

ОМСК, 23 июня. /ТАСС/. Больной ребенок, который был эвакуирован из зоны паводка в Омской области, пошел на поправку и скоро будет выписан из больницы. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

Семья из села Большая Бича Усть-Ишимского района обратилась к сотрудникам МЧС за помощью 6 июня. Родители сообщили, что у ребенка резко поднялась температура,и есть подозрение на острую кишечную инфекцию.

Спасатели приняли решение о немедленной эвакуации ребенка в больницу. На место выдвинулась группа спасателей на КамАзах и УАЗах и медики районной больницы.

Дорога до села заняла около двух часов. Пока сотрудники МЧС и врачи находились в пути, родителям оказывали психологическую поддержку по телефону. Добравшись до места, врачи оказали ребенку первую помощь.

Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

"На днях мы выпишем его и маму обратно домой", - сказали корреспонденту ТАСС в руководстве районной больницы.

Врачи напомнили, что процедура транспортировки больных в условиях чрезвычайных ситуаций отработана давно, но случай в Большой Биче был особенным ввиду возраста ребенка. "Эта ситуация еще раз доказала эффективность нашего взаимодействия со спасателями",- подчеркнул собеседник агентства.