МЧС в Оренбургской области проверило места проведения выпускных на пожарную безопасность

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС проверили места проведения выпускных вечеров в Оренбургской области на пожарную безопасность, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам, в целях обеспечения пожарной безопасности при проведении выпускных вечеров в образовательных учреждениях были проведены надзорно-профилактические мероприятия на объектах, задействованных в праздновании", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, сотрудники МЧС проверили работоспособность систем противопожарной защиты, пути эвакуации и эвакуационные выходы, а также средства пожаротушения.

"Проведены противопожарные инструктажи с должностными лицами и организаторами праздничных мероприятий о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций", - сообщил представитель регионального главка МЧС.