Сотрудники МЧС провели в лагере в Ярославской области занятие по безопасности на воде

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России провели в оздоровительном лагере в Ярославской области занятие по безопасности на воде. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.
"В целях снижения травматизма и гибели людей на водных объектах, а также для правильного усвоения детьми правил поведения на водных объектах проведены занятия с детьми, отдыхающими в период летних каникул в детском оздоровительном лагере "Юность", - сказали в пресс-службе.
Во время занятий дети ознакомились с правилами поведения на воде и научились пользоваться спасательными средствами. "Инспекторы совместно со спасателями продемонстрировали способы оказания первой помощи утопающему", - добавили в главке.
"Подобные профилактические мероприятия, проводимые сотрудниками регионального МЧС и его подразделений, позволяют выработать у подрастающего поколения необходимые знания, которые несомненно пригодятся им в дальнейшей жизни", - заключили в пресс-службе.