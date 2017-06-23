Пиротехники МЧС уничтожили в Приморье две авиабомбы времен войны

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Пиротехники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России обезвредили в районе села Воздвиженка Приморского края две авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Дальневосточном региональном центре МЧС.
"Бомбы находились в болотистой местности, к ним невозможно было подъехать даже на автомобиле "Камаз", в этом заключалась основная сложность операции. Физически перенести 500-килограммовые бомбы для погрузки на автомобиль было невозможно, уничтожить на месте - опасно, так как до ближайшего населенного пункта чуть более 800 метров", - рассказали в ДВРЦ.
Для уничтожения взрывоопасных находок были привлечены опытные пиротехники, которые при помощи автомобильной лебедки подтянули снаряды и погрузили на специально оборудованный для перевозки взрывоопасных предметов автомобиль. После этого со всеми мерами предосторожности в сопровождении двух экипажей сотрудников ДПС опасный груз был перевезен на военный полигон, где и был уничтожен.