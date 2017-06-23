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ВОЛГОГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Волгоградской области в связи с надвигающимся атмосферным фронтом с ливнями и грозами. Об этом в пятницу ТАСС сообщил представитель областного управления МЧС Дмитрий Доценков.
"По информации Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей (ЦГМС), в ночь с 23 на 24 июня до конца суток 24 июня ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Циклон движется с запада, со стороны Ростовской области. В волгоградском регионе ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление юго-западного ветра 18-23 м/с, при грозах шквалистый ветер до до 28 м/с",- рассказал Доценков.
Спасатели МЧС рекомендуют при парковке машин выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций. Пешеходам следует заблаговременно обходить шаткие строения, находясь на улице, не прятаться от грозы под деревьями, постараться быстрее найти безопасное помещение.