Смерчи и волнение на море ожидаются в Краснодарском крае 23 и 24 июня

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КРАСНОДАР, 23 июня. /ТАСС/. Сильные дожди, смерчи и волнения на море ожидаются на Кубани 23 и 24 июня. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 23 июня в Туапсинском районе на участке Бухта Инал - поселок Магри над Черным морем имеется опасность формирования смерчей. В ночь с 23 на 24 июня и до конца суток 24 июня по восточной половине Азовского моря ожидаются сильные дожди с ухудшением видимости до 1-2 км в сочетании с грозой, градом и усилением юго-западного, западного ветра до 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Высота волн в Азовском море будет доходить до полутора метров, на побережье от Таганрога до Приморско-Ахтарска будет достигать неблагоприятных отметок.