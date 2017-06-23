Сотрудники МЧС В Орле спасли трех заблокированных в пещере детей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Работники МЧС совместно с сотрудниками полиции в Орле спасли трех детей, заблокированных в пещере завалом. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

"Днем на берегу реки Ока в Железнодорожном районе города Орла засыпало вход в пещеру, в которой в это время играли трое детей", - говорится в сообщении.

На место происшествия были направлены экстренные службы областного центра. Во время спасательной операции с детьми поддерживалась телефонная связь.

"Спасателям удалось оперативно разобрать завал и достать из пещеры мальчика и двух девочек. Они были доставлены в больницу для обследования", - сказали в главке.