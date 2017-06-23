В Ингушетии силы МЧС приведены в повышенную готовность на время празднования Ураза-байрама

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Силы Главного управления МЧС РФ по Ингушетии приведены в состояние повышенной готовности на время празднования одного из двух главных мусульманских праздников - Ураза-байрама. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

"В период с 24 июня до 28 июня силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия и подведомственных учреждений приведены в режим повышенной готовности к реагированию на возможные происшествия", - сказали в пресс-службе.

По данным главка, в праздничные дни на дорогах республики возрастает количество автотранспорта и число ДТП.

"Принимая во внимание увеличение транспортного потока, в целях быстрого реагирования на возможные ЧС и происшествия на территории республики будет осуществляться дежурство личного состава ГУ МЧС России по Республике Ингушетия и подведомственных подразделений в составе 76 человек и 19 единиц техники. Основное внимание будет уделяться обеспечению пожарной безопасности и оказанию необходимой помощи", - пояснили в управлении.

Ежедневно в режиме повышенной готовности к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в главке и подведомственных подразделениях находится группировка сил и средств в составе 92 человек и 24 единиц техники.

Ураза-байрам завершает месяц рамадан по мусульманскому календарю (на тюркских языках - рамазан), в течение которого мусульмане держат пост - в дневное время отказываются от еды, питья и развлечений.

В 2017 году рамадан, по предварительным данным, завершается 24 июня, точная дата наступления Ураза-байрама будет определена накануне праздника.