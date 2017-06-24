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Выпускники вузов МЧС России впервые получили дипломы на Красной Площади

Общество Безопасная жизнь
24 июня, 10:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Дипломы получили 922 выпускника. Дипломы с отличием вручены 136 выпускникам; 19 из них получили золотые медали "За особые успехи в учении"

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Выпускники Академии гражданской защиты и Академии государственной противопожарной службы МЧС России впервые получили дипломы на Красной площади, передает корреспондент ТАСС.

Как сказал на церемонии вручения глава МЧС Владимир Пучков, выпуск новых специалистов - "это мощный импульс наращивания потенциала всех реагирующих подразделений". "В органы управления и подразделения придут специалисты, которые будут реализовывать новые подходы профилактической работы, контрольно-надзорной деятельности, создания для бизнес-сообщества комфортных партнерских взаимоотношений для создания условий роста экономики, защиты работающего персонала и внедрения самых современных инновационных разработок", - отметил министр.

Дипломы получили 922 выпускника. Дипломы с отличием вручены 136 выпускникам; 19 из них получили золотые медали "За особые успехи в учении". В числе выпускников 69 человек из Казахстана, Молдавии, Вьетнама, Монголии, Южной Осетии, Армении, Киргизии, Азербайджана, а также 66 воспитанников Кадетского пожарно-спасательного корпуса.

В торжественной церемонии приняли участие представители Федерального Собрания РФ, руководства Москвы и Московской области, а также иностранные делегации.

Этот выпуск - юбилейный для Академии гражданской защиты: в декабре вуз отметит 25-летие со дня образования. Академии государственной противопожарной службы в этом году исполняется 84 года. За прошедшие годы они подготовили более 55 тыс. высококвалифицированных специалистов.

В МЧС 29 образовательных организаций - 7 высших учебных заведений, два филиала и 20 учебных центров федеральной противопожарной службы. Ежегодно обучение проходит около 50 тыс. человек, из них по программам высшего образования учатся более 13 тыс. человек, дополнительного профессионального образования - 37 тыс. С 1 сентября все вузы МЧС будут переведены на европейскую систему обучения, включающую четыре года бакалавриата и два года магистратуры.

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