Пучков: выпускники вузов МЧС обеспечены работой и востребованы в бизнес-структурах

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Выпускники вузов МЧС России обеспечены работой в системе министерства и востребованы в госкорпорациях и бизнес-структурах. Об этом глава ведомства Владимир Пучков заявил журналистам в субботу после церемонии вручения дипломов выпускникам вузов МЧС, которая впервые прошла на Красной площади в Москве.

"Все выпускники, которые стояли сегодня здесь, на Красной площади, трудоустраиваются в системе МЧС России, каждому из них предложен вариант. Все лейтенанты получили назначения начальниками караулов в пожарные отряды, командирами спасательных подразделений, специалистами радиационной, химической и биологической защиты, специалистами по решению задач жизнеобеспечения населения", - сказал Пучков

Министр также подчеркнул, что все, кто закончил вузы МЧС, востребованы в госкорпорациях, крупнейших организациях и учреждениях. "Бизнес-структуры им предлагают хорошие условия работы, большие заработные платы и комфортные условия для дальнейшего профессионального роста", - отметил он.

Пучков также сообщил, что в вузах системы обучаются иностранцы. "Это объясняется тем, что уровень профессиональной подготовки в вузах МЧС России сегодня лучше, чем средний уровень мировых стандартов. Все специалисты, которые приходят к нам из-за рубежа, получают теоретически знания, твердые практические навыки и владеют современным инструментарием мониторинга, прогнозирования различных опасностей и угроз, реализации всех мероприятий по профилактической работе на предприятиях, в организациях и учреждениях, умеют реализовать задачу безопасности людей и в случае беды быстро и оперативно обеспечить эффективность всех реагирующих подразделений с учетом специфик всех стран, которые направили своих специалистов", - пояснил министр.

В субботу впервые на Красной площади в Москве прошел выпуск курсантов, студентов и слушателей Академии гражданской защиты и Академии государственной противопожарной службы МЧС России. Дипломы получили 922 специалиста.