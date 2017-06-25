Почти 400 выпускников получили дипломы Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. В Ивановской области состоялся 47-й торжественный выпуск специалистов Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В этом году дипломы об окончании академии получили 395 выпускников, в том числе девять магистров, 187 курсантов, 156 слушателей факультета заочного обучения, 43 студента", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, 33 выпускника закончили обучение в академии на "отлично", а пять выпускников награждены золотыми медалями "За особые успехи в учении".