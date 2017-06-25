Спасатели провели экскурсию для детей в пожарной части Златоуста

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25 июня. /ТАСС/. Дети из Златоуста сходили на экскурсию в пожарную часть в рамках месячника по пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
"На территории Златоустовского городского округа проходит месячник по пожарной безопасности, посвященный 85-й годовщине образования Гражданской обороны. В рамках месячника в школах и дошкольных учреждениях проводится различные мероприятия - это выступления на классных часах, на родительских собраниях, беседы, викторины и игры с детьми. В 8-й пожарно-спасательной части прошла экскурсия для 25 детей из старшей и подготовительной группы детского сада № 78, которые смогли познакомиться с работой огнеборцев, историей пожарного дела и пожарным оборудованием", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, детям демонстрировали снаряжение и технику, объяснили правила пожарной безопасности, на примере недавних пожаров они изучали алгоритм действий во время той или иной нештатной ситуации. "По сотовому телефону прямо из гаража связывались с диспетчером 1-го отряда федеральной противопожарной службы. Номер "101", по которому можно дозвониться с любого оператора связи даже при нулевом балансе, запомнил каждый", - рассказал представитель пресс-службы.
Он также отметил, что детям показали оборудование пожарной машины и его работу.