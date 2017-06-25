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Якутские спасатели не допустили происшествий на воде во время национального праздника

Общество Безопасная жизнь
25 июня, 18:27 UTC+3

Инспекторы ГИМС работали в режиме усиленного патрулирования и осуществляли непрерывный мониторинг водных объектов

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25 июня. /ТАСС/ Спасатели и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) обеспечили безопасность на водных объектах Якутска во время проведения национального праздника Ысыах Туймаады, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

24 и 25 июня в местности Ус-Хатын передвижной пост спасателей и инспекторов в круглосуточном режиме обеспечивал безопасность на водных объектах жителей и гостей Якутска в период проведения национального праздника. "Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, инспекторы ГИМС работали в режиме усиленного патрулирования, осуществляли непрерывный мониторинг водных объектов, благодаря чему за время проведения праздника гибели людей на воде в данной местности не допущено", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, спасатели при помощи громкоговорителя систематически оповещали отдыхающих о правилах поведения на воде, необходимости соблюдения мер безопасности и напоминали им, что нельзя оставлять детей у воды без присмотра взрослых.

"Осуществлялось патрулирование на лодке с оповещением прибрежных зон и пешее - по берегам водоема. Благодаря непрерывному мониторингу водных объектов на территории проведения национального праздника в местности Ус-Хатын за время праздника происшествий на водных объектах также не допущено", - сказал сотрудник пресс-службы.

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