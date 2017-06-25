Патруль ГИМС выявил нарушителей на реке в Ярославской области

Карлсен выиграл этап Гран-тура по шахматам в Париже, Карякин - шестойСпорт 25 июня, 19:06
Патруль ГИМС выявил нарушителей на реке в Ярославской областиБезопасная жизнь 25 июня, 18:30
Власенко: Суперфинал Мировой лиги стал лучшей тренировкой к ЧМ для ватерполистов РФСпорт 25 июня, 18:29
Тиллерсон: Катар и арабские страны могут наладить диалог, ведущий к решению конфликтаМеждународная панорама 25 июня, 18:26
Теннисистка Квитова выиграла первый турнир после ножевого раненияСпорт 25 июня, 18:22
Спасатели провели экскурсию для детей в пожарной части ЗлатоустаБезопасная жизнь 25 июня, 18:19
Почти 400 выпускников получили дипломы Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧСБезопасная жизнь 25 июня, 18:16
Гонщик "Формулы-1" Риккьярдо выиграл Гран-при АзербайджанаСпорт 25 июня, 18:12
Свиштов празднует 140-летие освобождения в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг.Общество 25 июня, 17:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
25 июня. /ТАСС/. Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) выявили нарушителей правил обеспечения безопасности пассажиров в ходе патрулирования в городе Пошехонье, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.
"Сотрудники инспекторского участка ГИМС города Пошехонье провели патрулирование по маршруту вверх по реке Сога, до деревни Яковлевское. В ходе патрулирования были составлены два административных протокола за нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров в пути следования", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, были проведены профилактические беседы с рыбаками-любителями, по правилам пользования маломерными судами, распространены памятки и листовки по безопасному нахождению на воде.
"Основная цель патрулирования - осуществление контроля над соблюдением правил вождения маломерных судов. Главная наша задача заключаются в выявлении и пресечении нарушений, допускаемых владельцами лодок при их использовании", - подчеркнул сотрудник пресс-службы.