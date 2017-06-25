Патруль ГИМС выявил нарушителей на реке в Ярославской области

25 июня. /ТАСС/. Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) выявили нарушителей правил обеспечения безопасности пассажиров в ходе патрулирования в городе Пошехонье, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

"Сотрудники инспекторского участка ГИМС города Пошехонье провели патрулирование по маршруту вверх по реке Сога, до деревни Яковлевское. В ходе патрулирования были составлены два административных протокола за нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров в пути следования", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, были проведены профилактические беседы с рыбаками-любителями, по правилам пользования маломерными судами, распространены памятки и листовки по безопасному нахождению на воде.

"Основная цель патрулирования - осуществление контроля над соблюдением правил вождения маломерных судов. Главная наша задача заключаются в выявлении и пресечении нарушений, допускаемых владельцами лодок при их использовании", - подчеркнул сотрудник пресс-службы.