В удаленных районах Архангельской области появились добровольные пожарные команды

25 июня. /ТАСС/. Добровольные пожарные формирования организованы в удаленных поселках Ленского района Архангельской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка ГУ МЧС.

"В целях развития пожарного добровольчества на территории Архангельской области "ДПК ВДПО Архангельской области" организованы добровольные пожарные команды в поселках Усть-Очея и Запань-Лупья Ленского района. Необходимость организации территориальных подразделений ДПО в данных населенных пунктах была очевидна. Так, поселок Усть-Очея находится на расстоянии 45 км от ближайшей пожарной части, численность населения там - около 300 человек", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, добраться до поселка Запань-Лупья с населением около 150 человек автомобильным транспортом можно только по зимнику, через замерзшую реку, а в летний период переправиться можно только на частном катере.

"В обоих населенных пунктах нашлись активные граждане, готовые встать в ряды добровольцев. Администрации сельских поселений выразили готовность по мере возможности оказывать поддержку добровольным пожарным в обустройстве и содержании мест стоянки техники и размещения оборудования", - рассказал он.

Представитель регионального главка МЧС отметил, что за счет субсидий областного бюджета для добровольцев приобретена боевая одежда пожарных, переносные мотопомпы, рукавное оборудование. "Добровольцы прошли первоначальное обучение и встали на защиту своих населенных пунктов, выполняя профилактическую работу и оперативно реагируя на нечастые загорания и пожары", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он подчеркнул, что руководство местной пожарной части с должным вниманием относится к заботам добровольцев, оказывая им необходимую помощь, как в получении теоретических знаний, так и в овладении практическими навыками по тушению пожаров.

"Руководство части изыскало возможности передачи им двух пожарных автоцистерн. В поселке Запань-Лупья строительства гаража для пожарного автомобиля находится на стадии завершения, а в поселке Усть-Очея строительство пожарного депо планируется начать в текущем году, - рассказал представитель пресс-службы. - Под руководством опытных наставников добровольные пожарные изучили все тонкости и нюансы обращения с пожарным автомобилем и теперь готовы к реагированию на пожары".