Учение по ликвидации пожара прошло на Хабаровском НПЗ

ХАБАРОВСК, 26 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Учение по ликвидации пожара на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) прошло в понедельник, более 100 его участников получили за свои действия оценку "хорошо". Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Хабаровскому краю.

"Общая оценка работе всех участников - "хорошо". Есть, конечно, вопросы, которые нужно дополнительно проработать и учесть в дальнейшей деятельности, но для этого и проводятся тренировки", - привели в пресс-службе оценку учений, данную начальником управления пожаротушения и проведения пожарно- спасательных работ Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Вадим Рощин.

По словам Рощина, Хабаровский НПЗ находится в очень хорошем противопожарном состоянии. "Если более десятка лет на заводе за год было по несколько пожаров, то в этом году - только один и тот был оперативно ликвидирован на незначительно площади без каких-либо нарушений технологического процесса", - отметил он.

В совместном пожарно-тактическом учении на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе приняли участие пожарная часть № 4 Федеральной пожарной части МЧС России по Хабаровскому краю, которая осуществляет охрану предприятия от пожаров, сотрудники различных подразделений завода, отделения РЖД, обеспечивающие службы.

Всего в организации учения и практических мероприятиях приняло участие около 100 человек и 15 единиц техники. По легенде, на эстакаде налива светлых нефтепродуктов при наполнении цистерн произошел разлив нефтепродуктов и возгорание.

Одновременно с пожарными расчетами, которые начали борьбу с огнем, бригада железнодорожного состава произвела расцепка аварийных цистерн от остального поезда для его перегона на безопасную площадку.

По замыслу организаторов тренировки, один из сотрудников оказался в опасном районе, требовалась срочная эвакуация. На него надели маску дыхательного аппарата и на носилках вынесли из загазованной зоны.

Координацию действий на месте осуществлял штаб пожаротушения, в который вошли как представители МЧС России, так и администрации предприятия. Хабаровский НПЗ расположен близко к центру города и граничит с территориями трех его жилых районов.