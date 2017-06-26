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Самолет МЧС не допустил распространение природного пожара на забайкальское село

Общество Безопасная жизнь
26 июня, 12:44 UTC+3

Самолет Бе-200ЧС МЧС России сбросил на очаг возгорания 24 тонны воды

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Самолет Бе-200ЧС МЧС России остановил распространение природного пожара в направлении села Линево Озеро в Забайкалье. Об этом ТАСС сообщили в региональном ГУ МЧС.

"В Хилокском районе Забайкальского края на тушении природного пожара был задействован самолет Бе-200ЧС МЧС России. 24 тонны воды, сброшенные воздушным судном, предотвратили распространения огня в направлении села Линево Озеро", - сказали в пресс-службе.

Возникшее 25 июня в труднодоступной местности возгорание начало распространяться в направлении населенного пункта Линево Озеро. Расстояние от села до места природного пожара составляло менее 12 км. Чтобы помочь работникам лесной охраны ликвидировать возгорание и не подпустить огонь к жилью, было принято решение задействовать самолет спасателей.

С начала пожароопасного периода авиация МЧС России при работе в Забайкальском крае совершила 148 вылетов, сбросив на очаги возгорания почти 830 тонн воды. Интенсивная работа в регионе самолетов и вертолетов спасателей позволяет не допустить развития природных пожаров в направлении населенных пунктов, добавили в пресс-службе.

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