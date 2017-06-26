МЧС предупреждает о шквалистом ветре в Башкирии

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Республике Башкирия распространило экстренное предупреждение о шквалистом ветре в регионе до 17-22 м/с.
"По данным республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 июня в Башкирии ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 17-22 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы главка.
Спасатели просят жителей региона по возможности оставаться дома и соблюдать все меры безопасности. В случае шквала укрываться в подземных переходах или подъездах зданий.