МЧС предупреждает о шквалистом ветре в Башкирии

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Республике Башкирия распространило экстренное предупреждение о шквалистом ветре в регионе до 17-22 м/с.

"По данным республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 июня в Башкирии ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 17-22 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы главка.

Спасатели просят жителей региона по возможности оставаться дома и соблюдать все меры безопасности. В случае шквала укрываться в подземных переходах или подъездах зданий.