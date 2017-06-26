МЧС взяло на контроль водоемы Костромской области

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам взяли на контроль водоемы Костромской области, патрулируя их в ежедневном режиме. Об этом сообщает региональное Главное управление МЧС.

"За прошедшие выходные инспекторы ГИМС провели 36 патрулирований, в ходе которых выявлено четыре нарушения, связанных с эксплуатацией маломерных судов", - говорится в сообщении. В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.

В качестве основных нарушений спасатели называют выезд на воду без техосмотра, без регистрации, а также управление судном без необходимых документов.