Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дальневосточные авиаторы МЧС удостоены государственных наград

Общество Безопасная жизнь
26 июня, 16:08 UTC+3

По итогам работы в 2016 году Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС России был признан лучшим среди подразделений авиации МЧС России страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Дальневосточным авиаторам МЧС вручены государственные награды в день создания Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, сотрудники которого принимали участие во многих спасательных и гуманитарных операциях, в том числе за рубежом. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю.

"Начальник ГУ МЧС по Хабаровскому краю генерал-майор внутренней службы Олег Волынкин вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени командиру вертолета Ми-8 Антону Володкину. Медаль "За спасение погибавших" получили командир Ми-8 Иван Косарьков и командир воздушного Ми-26 Александр Темник", - рассказали в ГУ МЧС.

Экипажи под их руководством ликвидировали последствия масштабного паводка на территории Приморского края в 2016 году, когда от тайфуна "Лайонрок" оказались подтоплены десятки населенных пунктов, размыты дороги, нарушено энерго- и водоснабжение. За месяц воздушными судами были перевезены сотни тонн гуманитарных грузов, продуктов и медикаментов.

Из отрезанных водой населенных пунктов и труднодоступных мест эвакуированы десятки людей, в том числе дети и больные.

Также медалью "За спасение погибавших" удостоен командир вертолета Ми-8 Камчатского авиазвена авиационно-спасательного центра Виктор Косырев. Его экипаж оказывал помощь в эвакуации людей и проведении поисковых работ во время крушения БАТМ "Дальний Восток" в Охотском море.

По итогам работы в 2016 году Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС России был признан лучшим среди подразделений авиации МЧС России страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
10
Выпускники Петербурга и других городов празднуют окончание школы на "Алых парусах"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дуров: ослабление шифрования в мессенджерах приведет к подрыву нацбезопасности
2
Владимир Этуш госпитализирован в НИИ им. Склифосовского
3
AP: в администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
4
В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали из-за иска об отцовстве
5
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
6
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
7
МЧС продлило экстренное предупреждение о дожде с грозой и градом в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама