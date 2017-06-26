Дальневосточные авиаторы МЧС удостоены государственных наград

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Дальневосточным авиаторам МЧС вручены государственные награды в день создания Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, сотрудники которого принимали участие во многих спасательных и гуманитарных операциях, в том числе за рубежом. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю.

"Начальник ГУ МЧС по Хабаровскому краю генерал-майор внутренней службы Олег Волынкин вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени командиру вертолета Ми-8 Антону Володкину. Медаль "За спасение погибавших" получили командир Ми-8 Иван Косарьков и командир воздушного Ми-26 Александр Темник", - рассказали в ГУ МЧС.

Экипажи под их руководством ликвидировали последствия масштабного паводка на территории Приморского края в 2016 году, когда от тайфуна "Лайонрок" оказались подтоплены десятки населенных пунктов, размыты дороги, нарушено энерго- и водоснабжение. За месяц воздушными судами были перевезены сотни тонн гуманитарных грузов, продуктов и медикаментов.

Из отрезанных водой населенных пунктов и труднодоступных мест эвакуированы десятки людей, в том числе дети и больные.

Также медалью "За спасение погибавших" удостоен командир вертолета Ми-8 Камчатского авиазвена авиационно-спасательного центра Виктор Косырев. Его экипаж оказывал помощь в эвакуации людей и проведении поисковых работ во время крушения БАТМ "Дальний Восток" в Охотском море.

По итогам работы в 2016 году Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС России был признан лучшим среди подразделений авиации МЧС России страны.