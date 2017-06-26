Хабаровские спасатели проверят несанкционированные пляжи в ходе профилактического рейда

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Спасатели Хабаровского края начинают акцию "Вода - безопасная территория", в ходе которой будут проинспектированы несанкционированные пляжи, а также особое внимание обращено на водителей маломерных судов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

"Инспектирующие проверят места отдыха у воды, в том числе детского отдыха и оздоровления, расположенные вблизи воды. Внимание надзорных групп будет направлено также на несанкционированные пляжи, на водителей маломерных судов. Среди населения будет организована разъяснительная работа о правилах безопасности поведения на водоемах в летний период. В оздоровительных лагерях специалисты проведут тематические занятия с детьми о правилах купания и безопасного отдыха на берегу, продемонстрируют приемы оказания первой помощи утопающим и при других экстремальных ситуациях", - говорится в сообщении.

В главке отметили, что профилактическая акция "Вода - безопасная территория" проводится Сибирским региональным центром МЧС России в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока.

"Опыт комплексного обеспечения безопасности и повышения эффективности профилактической работы на водоемах был получен сибирскими регионами прошлым летом. Результатом масштабной межведомственной акции стало существенное улучшение обстановки на протяжении купального сезона. Так, количество происшествий с маломерными судами снижено в среднем на 18 процентов, трагических случаев - на 24 процента. Происшествий на пляжах не допущено", - отметили в пресс-службе, добавив, что летом 2017 года акция продолжается каждую последнюю неделю месяца.

"Сотрудниками Центра Государственной инспекции по маломерным судам России по Хабаровскому краю организованы постоянные рейды и патрулирования на акваториях, проводятся профилактические беседы с судовладельцами, отдыхающими. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю призывает соблюдать правила безопасности у воды и не оставлять детей без присмотра. Ответственность за жизнь и здоровье детей лежит на родителях и педагогах", - подчеркнули в главке.