В Курской области за два месяца проверят все детские лагеря

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Комплексные комиссии проверят в течение двух месяцев загородные детские оздоровительные лагеря в Курской области. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

"С 22 июня по 23 августа межведомственной комиссией, в составе которой специалисты регионального управления МЧС России, полиции, Роспотребнадзора и представители муниципалитетов, будет проверено соблюдение требований пожарной безопасности, охрана территории, исправность технических средств видеонаблюдения, мониторинга и сигнализации в 22 таких учреждениях", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС уточнили, что такое решение было принято на заседании региональной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи.

Главная цель проверок - контроль за состоянием комплексной безопасности загородных оздоровительных лагерей.

Кроме того, межведомственная комиссия контролирует проведение в лагерях занятий по пожарной безопасности. Уже проведены 23 такие тренировки, в которых приняли участие более 3 тысяч детей и подростков.

"Одними тренировками по эвакуации работа с детьми в летний период не ограничится. В течение всего летнего периода во всех лагерях спланировано проведение дней пожарной безопасности с проведением викторин и демонстрацией пожарной техники", - сообщили в ГУ МЧС.

Кроме того, инспекторы ГИМС проводят профилактические занятия с ребятами и воспитателями по соблюдению правил безопасности на воде