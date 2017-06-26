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В Армавире проверят работу системы оповещения о ЧС

Общество Безопасная жизнь
26 июня, 17:14 UTC+3

Сирены зазвучат в станице Старая Станица по улице Зеленая и на улице Ленинградская Армавира

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю проверит работу электросирен в Армавире. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

"29 июня в муниципальном образовании города Армавир в 11:00 мск будет проводиться точечная проверка работоспособности электросирен региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения", - говорится в сообщении.

Сирены зазвучат в станице Старая Станица по улице Зеленая и на улице Ленинградская Армавира. 

Звук сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает "Внимание всем!"

В Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю просят при включении сирен сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не покидать свои рабочие места.

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