Астраханские спасатели научили детей правильному оказанию первой медпомощи

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Астраханские спасатели научили детей, как правильно пользоваться огнетушителями, а также оказанию первой медицинской помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

По данным главка, в честь 90-летия Государственного пожарного надзора и 125-летия Всероссийского добровольного пожарного общества на стадионе МЧС состоялся праздник для детей.

"Как пользоваться огнетушителем, как оказать первую помощь пострадавшему и почему нельзя играть с огнем - ответы на эти вопросы ребята получили из первых уст. Специалисты Госпожнадзора, Государственной инспекции по маломерным судам, Всероссийского добровольного пожарного общества и члены Российского союза спасателей провели с ребятами полезную беседу, демонстрируя все на манекенах и настоящих огнетушителях. Полчаса увлекательной лекции - и наступила самая долгожданная для детей часть праздника - смотр спецтехники пожарных-спасателей и демонстрация ее возможностей", - говорится в сообщении.

Кроме того, помимо традиционных пожарных автомобилей, дети увидели беспилотные летательные аппараты и пожарного-робота.

"В мероприятии приняло участие более 100 детей. Все ребята смогли примерить настоящую боевую одежду пожарного, подержать в руках ствол, подавая воду под высоким давлением на специальную мишень. Ярким завершением праздника стала демонстрация возможностей большого лафетного ствола, установленного на крыше пожарного автомобиля - в жаркий день многие из ребят с разрешения воспитателе даже решились пробежаться под охлаждающим потоком прохладной воды", - заключили в пресс-службе.