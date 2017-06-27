Спасатели Санкт-Петербурга провели учебную эвакуацию в школьном лагере

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты МЧС Кировского района Санкт-Петербурга провели тренировочную эвакуацию учащихся и персонала летнего лагеря на базе школы № 269. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По легенде тренировки, на лестничной клетке второго этажа школы произошло возгорание, сработала автоматическая пожарная сигнализация, и после оповещения началась эвакуация детей и персонала лагеря. Прибывшие на место пожарные приступили к поиску учеников, которые могли не покинуть здание, и эвакуировали их на улицу.
"Целью тренировочной эвакуации была поэтапная отработка совместных действий при возникновении пожара в образовательном учреждении. Наиболее надежный способ обеспечить безопасность учащихся и педагогов - их своевременная эвакуация", - отметили в пресс-службе.
После завершения тренировочной эвакуации сотрудники противопожарной службы провели пожарно-тактические занятия, а также урок безопасности.