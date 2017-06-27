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В Северной Осетии будут работать 12 выпускников вузов МЧС

Общество Безопасная жизнь
27 июня, 11:50 UTC+3

Из них 11 являются жителями республики

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Подразделения МЧС в Северной Осетии пополнят 12 выпускников высших учебных заведений МЧС РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"В скором времени ряды сотрудников Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания и подведомственных ему подразделений пополнят 12 выпускников вузов МЧС, 11 из них - жители республики", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава ведомства Владимир Пучков сообщил, что все выпускники вузов МЧС трудоустроены. С 1 сентября 2017 года все высшие учебные заведения МЧС России будут полностью переведены на европейскую систему обучения, включающую в себя четыре года бакалавриата и два года магистратуры. Это позволит поднять на новый уровень профессиональную подготовку будущих специалистов МЧС по разным профилям.

В МЧС России насчитывается 29 образовательных организаций - семь высших учебных заведений, два филиала и 20 учебных центров федеральной противопожарной службы.

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