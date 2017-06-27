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В Магадане в пять раз сократилось число плановых проверок бизнеса надзорными органами МЧС

Общество Безопасная жизнь
27 июня, 12:42 UTC+3

В 2016-2017 годах плановые проверки в отношении малого и среднего бизнеса не проводились

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Число плановых проверок бизнеса в Магадане надзорными органами МЧС сократилось за последние 4 года в пять раз. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Магаданской области.

"Уже сегодня можно отметить, что количество плановых проверок в сравнении с 2016 годом сократилось более, чем в три раза. А если сравнивать нынешние показатели с цифрами 2013 года, то их количество сократилось в пять раз. Особо следует отметить, что в отношении малого и среднего бизнеса в течение текущего и предыдущего годов плановые проверки не проводились вовсе", - процитировали в пресс-службе главка тезисы доклада начальника регионального ГУ МЧС Любомира Мухи на втором открытом форуме прокуратуры Магаданской области.

"В то же время законодательство Российской Федерации оставляет за надзорными органами МЧС России право на проведение внеплановых проверок. Обсуждения правоприменительной практики МЧС России с представителями федеральных и региональных надзорных органов, органов исполнительной власти Магаданской области, представителями бизнес сообщества проводятся ежеквартально", - отмечается в докладе. Это позволяет находить пути решения проблемных вопросов, возникающих при осуществлении органами власти и предпринимателями своей деятельности. 

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