Три пляжа для купания открыты в Еврейской автономоной области

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Купание разрешено лишь на двух пляжах Биробиджана и на одном в Смидовичском районе Еврейской автономной области (ЕАО). Сотрудники Госинспекции по маломерным судам (ГИМС) призывают жителей к соблюдению правил безопасности, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"В городе протекает большое количество водных артерий и водоемов, лишь два из них разрешены для купания. Третий - "Айс-пляж" - расположен в Смидовичском районе. На остальных реках, карьерах, озерах жители области купаются на свой страх и риск - дно там не очищено, вода не проверена", - сказал сотрудник пресс-службы. Он напомнил, что купальный сезон в ЕАО установлен с 1 июня по 31 августа.

"Каждый день при благоприятной погоде пляжи посещает большая часть населения автономии. Многие из отдыхающих приходят к водной акватории вместе с детьми. Под особым контролем сотрудников ГИМС ЕАО находится детская безопасность, особенно в период летних каникул. Вооруженные средствами для спасения, инспекторы патрулируют водные объекты", - отметил он.

По его словам, инспекторы ГИМС регулярно проводят профилактические мероприятия и разъяснительные занятия по безопасному поведению детей во время отдыха на водоемах.