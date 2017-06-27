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МЧС: система видеонаблюдения охватывает весь лесной фонд Ростовской области

Общество Безопасная жизнь
27 июня, 14:30 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 27, июня. /ТАСС

Глава ГУ МЧС региона отметил, что данная система позволяет "оперативно увидеть возникшую ситуацию и отправить туда подразделение" до разрастания возгорания

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. /ТАСС/. Система видеонаблюдения для обнаружения пожаров в Ростовской области охватывает весь лесной фонд региона, сообщил журналистам начальник областного ГУ МЧС России Валерий Синьков.

"Территории всех лесов Ростовской области на сегодняшний день на 100% охвачены системой видеонаблюдения. Это позволяет оперативно увидеть возникшую ситуацию и отправить туда подразделение, чтобы локализовать загорание до того, как оно начнет разрастаться. Особенно сложная ситуация в лесах, у которых нет собственника, и в лесах, на содержание которых не хватает средств у муниципалитетов", - сказал Синьков.

Он добавил, что только по инициативе МЧС в Ростовской области с февраля этого года было составлено порядка 300 административных протоколов в отношении виновных в загорании сухой растительности, выписаны штрафы на сумму 4,5 млн рублей.

Синьков отметил, что в начале июля в донском регионе установится высокая и чрезвычайная пожароопасность. "Основные усилия спасателей будут направлены на пожароопасную обстановку, так как ветреная погода и высокая температура способствует возникновению неконтролируемого горения сухостоя и мусора, который приводит к ландшафтным и лесным пожарам", - сказал он.

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