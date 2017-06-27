МЧС: все пляжи Ростовской области соответствуют требованиям безопасности

Антимонопольные иски против Google в разных странах мира. ДосьеБиографии и справки 27 июня, 15:01
Погрузка на транспорте в Китае в мае 2017 г. увеличилась на 10%, до 4 млрд тоннТранспорт 27 июня, 14:51
В Саратове впервые в России разработают объемно-пространственный регламент развития городаВ стране 27 июня, 14:50
"Первая грузовая компания" в 2016 году получила 920 млн рублей чистой прибыли по МСФОТранспорт 27 июня, 14:43
СМИ: группа ученых сделала детальный снимок альфы ОрионаНаука 27 июня, 14:43
Шаг к восстановлению: у РУСАДА появился новый глава наблюдательного советаСпорт 27 июня, 14:43
"Новые Елки" выйдут в прокат 21 декабря 2017 годаКультура 27 июня, 14:36
Новикомбанк налаживает сотрудничество с финансовыми институтами и промпредприятиями КитаяНовости партнеров 27 июня, 14:22
Иванов предлагает ввести в РФ утилизационный сбор для кораблей по аналогии с автомобилямиОбщество 27 июня, 14:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. /ТАСС/. Все пляжи Ростовской области соответствуют требованиям безопасности, а за обстановкой на так называемых диких пляжах будут следить спасатели. Об этом журналистам рассказал начальник управления МЧС России по Ростовской области Валерий Синьков.
"Все пляжи, которые мы официально заявили, их 137, соответствуют всем требованиям безопасности. Но при этом мы понимаем, что люди все равно будут выходить на места неорганизованного отдыха. Мы для себя их определили, их больше 100, будем за ними внимательно следить, там люди наверняка будут, и мы готовы к этому", - отметил Синьков.
По его словам, с начала купального сезона (1 июня - прим. ТАСС) погибли три человека, случаи зафиксированы в Волгодонске, Ростове-на-Дону и Таганроге. Во всех трёх случаях причина гибели - купание в необорудованных местах в состоянии алкогольного опьянения.
Всего же с начала 2017 года, по данным регионального МЧС, в Ростовской области утонули 11 человек, детей среди них не было.