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МЧС: все пляжи Ростовской области соответствуют требованиям безопасности

Общество Безопасная жизнь
27 июня, 14:55 UTC+3

Начальник регионального МЧС подчеркнул, что спасатели будут также следить за местами неорганизованного отдыха у воды

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. /ТАСС/. Все пляжи Ростовской области соответствуют требованиям безопасности, а за обстановкой на так называемых диких пляжах будут следить спасатели. Об этом журналистам рассказал начальник управления МЧС России по Ростовской области Валерий Синьков.

"Все пляжи, которые мы официально заявили, их 137, соответствуют всем требованиям безопасности. Но при этом мы понимаем, что люди все равно будут выходить на места неорганизованного отдыха. Мы для себя их определили, их больше 100, будем за ними внимательно следить, там люди наверняка будут, и мы готовы к этому", - отметил Синьков.

По его словам, с начала купального сезона (1 июня - прим. ТАСС) погибли три человека, случаи зафиксированы в Волгодонске, Ростове-на-Дону и Таганроге. Во всех трёх случаях причина гибели - купание в необорудованных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Всего же с начала 2017 года, по данным регионального МЧС, в Ростовской области утонули 11 человек, детей среди них не было.

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