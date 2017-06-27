Спасатели провели уроки безопасности отдыхающим в лагерях Орловской области детям

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России провели уроки безопасности для детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях Орловской области, сообщили в пресс-службе регионального главка министерства.
"Во время летних каникул в пришкольных и оздоровительных лагерях региона проходят уроки безопасности, которые проводят для детей сотрудники МЧС России. Такой урок прошел в пришкольном лагере Жерновецкой средней общеобразовательной школы Троснянского района", - сказал сотрудник пресс-службы.
Он подчеркнул, что подобные встречи проводятся для того, чтобы напомнить детям элементарные правила осторожного обращения с огнем и обучить умению правильно действовать в случае возникновения пожара.
"Сотрудники МЧС России объяснили ребятам, что при возникновении пожара, в особенности в местах массового пребывания людей, никогда не нужно поддаваться всеобщей панике, необходимо сохранять спокойствие и постараться покинуть помещение. С детьми проведена разъяснительная работа по соблюдению правил пожарной безопасности на улице и в помещениях, а также инструктаж о том, как не допустить пожар", - отметил собеседник агентства.
По его словам, также детям разъяснили правила безопасности на воде.