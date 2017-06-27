Сотрудники МЧС провели квест по пожарной безопасности для детей в курском центре

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Квест по пожарной безопасности прошел в курском Центре для несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курской области.
"Инструктор по организационно-массовой работе Всероссийского добровольного пожарного общества Надежда Синюгина организовала своего рода пожарно-спасательный квест для детей в Центре для несовершеннолетних", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, в ходе квеста дети узнали, какие правила нужно знать, чтобы избежать пожара и какие действия нужно предпринять в случае его возникновения.
Кроме того, ученики смогли примерить боевую одежду и посмотрели мультфильм про нарушения правил пожарной безопасности.