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Сотрудники МЧС провели квест по пожарной безопасности для детей в курском центре

Общество Безопасная жизнь
27 июня, 16:26 UTC+3

В ходе квеста дети узнали правила поведения во время пожара и смогли примерить боевую одежду спасателей

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Квест по пожарной безопасности прошел в курском Центре для несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курской области.

"Инструктор по организационно-массовой работе Всероссийского добровольного пожарного общества Надежда Синюгина организовала своего рода пожарно-спасательный квест для детей в Центре для несовершеннолетних", - сказал сотрудник пресс-службы. 

По его словам, в ходе квеста дети узнали, какие правила нужно знать, чтобы избежать пожара и какие действия нужно предпринять в случае его возникновения.

Кроме того, ученики смогли примерить боевую одежду и посмотрели мультфильм про нарушения правил пожарной безопасности.

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