Главное Управление МЧС по Дагестану примет на работу 14 выпускников ведомственных вузов

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Ряды сотрудников Главного управления МЧС России по Республике Дагестан пополнят 14 выпускников ведомственных вузов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Ряды сотрудников Главного управления МЧС по Дагестану и подведомственных ему подразделений пополнят 14 выпускников вузов МЧС России", - сказали в пресс-службе.
24 июня курсанты Академии Государственной противопожарной службы и Академии гражданской защиты получили дипломы на главной площади страны.
Выпускников приветствовал глава МЧС Владимир Пучков, который отметил, что выпуск высших учебных заведений чрезвычайного ведомства впервые проходит на Красной площади, что является знаковым и важным событием для всей дружной команды российских спасателей.