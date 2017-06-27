Сотрудник МЧС из Петербурга установил четыре рекорда Европы по пауэрлифтингу

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сотрудник МЧС России по Ленобласти Алексей Кузьмин завоевал бронзу на Чемпионате мира по классическому троеборью (пауэрлифтингу) в Минске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.
"Санкт-Петербург в самой массовой категории, до 83 кг, представил начальник отделения стационарных средств связи и технических систем оповещения Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленинградской области Алексей Кузьмин. Майор внутренней службы завоевал бронзу и установил четыре рекорда Европы", - сказал сотрудник пресс-службы.
Он отметил, что Кузьмин занимается силовым троеборьем с 2003 года.
За это время он успел завоевать титулы многократного чемпиона и призера чемпионатов и кубков Санкт-Петербурга, семикратного чемпиона России по классическому пауэрлифтингу, стал серебряным призером кубка мира 2012 года, чемпионом мира и рекордсменом мира 2013 года и серебряным призером чемпионата мира в 2014 году.
Также Кузьмин является обладателем малой бронзовой медали в жиме и обладателем малой золотой медали в тяге на чемпионате мира в 2015 году, чемпионом Европы 2016, сообщил представитель регионального МЧС России.