Спасатели нашли потерявшегося в лесу в Орловской области грибника

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Спасатели три часа искали заблудившегося в мценском лесу грибника: мужчина был найден живым и здоровым, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

"Вечером в понедельник на телефон доверия ГУ МЧС России по Орловской области обратилась женщина с сообщением о том, что в лесу возле населенного пункта Хальзево Мценского района потерялся 64-летний мужчина", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, у грибника разрядился сотовый телефон.

"Специалисты МЧС немедленно связались с правоохранительными органами и добровольным поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт". Всего в поисках потерявшегося грибника 20 человек и четыре единицы техники", - сообщил представитель регионального МЧС.

Грибник был обнаружен в лесу спустя три часа. От медицинской помощи мужчина отказался. Спасатели вывели заблудившегося мужчину из леса и доставили домой.

"Спасатели рекомендуют предупреждать родных и близких о грядущем походе в лес и по возможности указывать приблизительный маршрут. Как правило, необходимо уходить в лес в составе двух-трех человек, держаться в пределах видимости. Перед уходом проверьте, есть ли с Вами мобильный телефон, заряжена ли его батарея. Не лишними в лесу могут оказаться минимальный набор продуктов, вода, спички. Уходя в лес, постарайтесь одеть яркую, хорошо заметную одежду", - подчеркнул сотрудник пресс-службы