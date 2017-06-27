Снаряд времен войны обезвредили в Тверской области

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты аварийно-спасательной службы Тверской области обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области.
"27 июня группа специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в Калининском районе обезвредила 50-миллиметровую минометную мину", - рассказали в пресс-службе.
Боеприпасы времен Великой Отечественной Войны часто находят в местах, где шли бои. Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам при обнаружении взрывоопасного предмета отойти от него на безопасное расстояние, предупредить окружающих о возможной опасности и немедленно сообщить об обнаруженном предмете в полицию или единую службу спасения.