В Ростовской области с начала года потушили более 250 возгораний растительности

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Более 250 возгораний сухой травы и другой растительности произошло с начала года в Ростовской области, сообщает региональный главк МЧС.
"С начала года на территории Ростовской области произошло 277 загораний сухой растительности и камыша на общей площади 20,8 га. На тушении было задействовано 423 единицы техники", - говорится в сообщении.
Наихудшая обстановка по количеству таких пожаров сложилась на территориях Таганрога, Багаевского, Миллеровского и Аксайского районов. Сотрудники государственного пожарного надзора составили 303 протокола по фактам возгораний как сухой растительности, так и мусора на открытых территориях, а также за отсутствие первичных мер пожарной безопасности.
"Главное управление МЧС России по Ростовской области напоминает, что в сухую солнечную погоду любое небрежное обращение с открытым огнем и теми предметами и приборами, которые могут стать причиной возгораний, практически во всех случаях приводит к пожару", - отмечается в сообщении.