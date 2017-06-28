В Нижегородской области проведена тренировочная эвакуация в оздоровительном лагере

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Тренировочная эвакуация детей и персонала проведена в оздоровительном детском лагере "Лесной" в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

"В детском оздоровительном лагере "Лесной" при участии инспекторов отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Чкаловск была проведена тренировочная эвакуация. Персонал лагеря вместе с детьми организованно покинули здание. До прибытия пожарных подразделений руководитель лагеря обеспечил эвакуацию более 400 человек", - сказал собеседник агентства.

Согласно сценарию тренировок, в одном из помещений произошло возгорание. Сигнал о пожаре мгновенно поступил по системе "Стрелец-мониторинг" в ближайшую пожарно-спасательную часть. Отдельной частью тренировки стал противопожарный инструктаж с обслуживающим персоналом оздоровительного лагеря. Инспекторы госпожнадзора напомнили правила безопасного поведения при пожаре и самим ребятам.

"Вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов, задействованных в летней оздоровительной кампании 2017 года, находятся на постоянном контроле ГУ МЧС России по Нижегородской области. В каждой смене детских лагерей в течение всего оздоровительного сезона инспекторы государственного пожарного надзора проводят профилактические мероприятия с целью отточить навыки безопасного поведения у детей и отработать действия персонала при пожаре и других нештатных ситуациях", - сообщили в ГУ МЧС.