Девять субъектов РФ примут участие в соревнованиях МЧС по пожарно-спасательному спорту

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Более 250 человек из девяти субъектов РФ принимают участие в начавшихся в Нальчике зональных соревнованиях МЧС по пожарно-спасательному спорту, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

"Сегодня в Нальчике стартовали зональные соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту. В соревнованиях принимают участие более 250 человек из девяти субъектов РФ. С 28 по 30 июня на спортивных объектах города Нальчика участники соревнований покажут свои профессиональные качества, ловкость и сноровку. Мероприятия приурочены к 80-летию пожарно-прикладного спорта России", - сказал сотрудник пресс-службы.

На соревнованиях представлены команды от региональных ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, Дагестану, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чечни, Северной Осетии, Ставропольскому краю, Астраханской области, Калмыкии. В программу соревнований включены подъем по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета 4 по 100 метров, боевое развертывание.