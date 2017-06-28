Вертолет и самолет-амфибия МЧС России тушат природные пожары в Прибайкалье

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200 МЧС России задействованы в тушении лесных пожаров в Слюдянском и Усть-Удинском районах Прибайкалья, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

"Тушение природных пожаров в Прибайкалье с воздуха продолжается силами авиации МЧС России. Самолет Бе-200 ЧС и вертолет Ми-8 привлекаются к ликвидации сложных пожаров, действующих в труднодоступной местности", - сказали в пресс-службе. Вертолет Ми-8 МЧС России задействован в тушении лесных пожаров в Слюдянском районе и переброске десантников авиалесохраны на кромки пожаров.

"Экипаж самолёта Бе-200 накануне совершил 14 сливов более 160 тонн воды над лесными пожарами в Усть-Удинском районе и успешно справился с поставленной задачей. В планах работы самолета-амфибии - тушение природных пожаров вдоль побережья озера Байкал", - сказали в пресс-службе.

В Иркутской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, вход в леса строго запрещен. Приостановлена выдача разрешений на посещение Байкало-Ленского заповедника и Прибайкальского национального парка. Для ограничения доступа населения в леса выставлено более 140 постов. Выдворены из леса более 170 человек и 30 единиц техники.