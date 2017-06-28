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В отделе полиции в Калужской области прошли противопожарные учения

Общество Безопасная жизнь
28 июня, 16:02 UTC+3

Организаторы учений положительно оценили работу всех служб

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Спасатели провели противопожарные учения в Обнинском отделении полиции в Калужской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

"В ОМВД по Обнинску прошли учения по противопожарной безопасности. Очаг условного возгорания был обнаружен в служебном кабинете отдела дознания", - сообщили в ГУ МЧС. Сотрудники и граждане, находившиеся в здании, были незамедлительно эвакуированы. Пожарные оперативно локализовали возгорание, пострадавшим оказана помощь при эвакуации.

"Данные тренировки проводятся на постоянной основе с целью поддержания на современном уровне профессиональной и психофизиологической готовности сотрудников ОМВД России по Обнинску", - добавили в ГУ МЧС.

Организаторы учений положительно оценили работу всех служб, задействованных в мероприятии.

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